В США вывели новый сорт яблок сроком хранения до года
2 декабря 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый сорт яблок, который, как утверждается может храниться в холодильнике до года, поступил в продажу в США 1 декабря. Его селекция заняла около 20 лет.
Сорт под названием Cosmic Crisp является гибридом сортов Honeycrisp и Enterprise и был впервые выведен учеными Университета штата Вашингтон в 1997 году. Коммерческое освоение этого сорта хрустящих и сочных яблок обошлось в 10 млн долларов, пишет BBC.
Фермеры штата Вашингтон получили эксклюзивное право на выращивание этого сорта в течение следующих 10 лет.
«Это ультра-хрустящее, довольно твердое и сочное яблоко кисло-сладкого вкуса», - говорит Кейт Эванс, которая руководила программой селекции этого сорта в университете штата.
По ее словам, яблоки этого сорта очень медленно теряют при хранении свою красную окраску и сохраняют свои прекрасные вкусовые свойства при хранении в холодильнике в течение 10-12 месяцев.
К настоящему времени в штате посажено более 12 миллионов яблонь этого сорта, а строгая система лицензирования не позволяет выращивать его за пределами штата Вашингтон.
Сорт был первоначально известен под обозначением WA38, а название Cosmic Crisp появилось благодаря обилию белых пятнышек на поверхности яблока, напоминающему о звездном небе.
Штат Вашингтон является крупнейшим производителем яблок в США, но самые популярные из выращиваемых здесь сортов - Golden Delicious и Red Delicious - сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других сортов - Pink Lady и Royal Gala. Яблоки являются второй по объемам продаж фруктовой культурой в США, уступая только бананам.
Самое значимое
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Выходит финальный сезон «Игры престолов» с дополнительными материалами Домашнее видео выходит 3 декабря
Лавров: Нужно избегать риторики, идущей вразрез с основополагающими принципами по Карабаху 3 декабря пройдут переговоры Лаврова с азербайджанским коллегой.
Месси в рекордный шестой раз получил «Золотой мяч» Второе место занял голландский защитник Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард Криштиану Роналду