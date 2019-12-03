«Хоффенхайм» объявил конкурс: Приз - футболка Адамяна

PanARMENIAN.Net - Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» сделал запись на армянском языке на своей странице в Facebook и запустил конкурс для жителей Армении.

«Большое спасибо за вашу поддержку. Наш бомбардир Саркис Адамян приготовил для вас небольшой подарок в знак благодарности. Футболка, подписанная им. Что сделать, чтобы выиграть ее? Нужно просто лайкнуть фотографию и поделиться ею. Желаем всем удачи», - говорится в сообщении.

Таким образом, у поклонников Адамяна есть возможность выиграть футболку с его автографом.

Адамян подписал 3-летний контракт с клубом «Хоффенхайм» 14 мая 2019 года