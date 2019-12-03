«Хоффенхайм» объявил конкурс: Приз - футболка Адамяна
3 декабря 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» сделал запись на армянском языке на своей странице в Facebook и запустил конкурс для жителей Армении.
«Большое спасибо за вашу поддержку. Наш бомбардир Саркис Адамян приготовил для вас небольшой подарок в знак благодарности. Футболка, подписанная им. Что сделать, чтобы выиграть ее? Нужно просто лайкнуть фотографию и поделиться ею. Желаем всем удачи», - говорится в сообщении.
Таким образом, у поклонников Адамяна есть возможность выиграть футболку с его автографом.
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