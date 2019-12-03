Месси в рекордный шестой раз получил «Золотой мяч»

Месси в рекордный шестой раз получил «Золотой мяч»
3 декабря 2019 - 11:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре Шатле.

Второе место занял голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пишет ТАСС.

Месси в сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный шестой раз, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, Роналду, в активе пять «Золотых мячей» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

«Золотой мяч» был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Ссылки по теме:
Tass.ru: Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Forbes. Lionel Messi Wins Record Sixth Ballon d’OrForbes. Lionel Messi Wins Record Sixth Ballon d’Or
 Самое значимое
Мхитарян: Не могу дождаться возвращения на полеМхитарян: Не могу дождаться возвращения на поле
«Я усердно тренируюсь. Не могу дождаться, когда вернусь на поле», - написал Мхитарян
Мхитарян: Я в Риме не в роли туриста, хочу помочь «Роме» выйти на новый уровеньМхитарян: Я в Риме не в роли туриста, хочу помочь «Роме» выйти на новый уровень
«Я приехал сюда не роли туриста. Я хочу помочь «Роме» выйти на новый для нее уровень. Это главная задача для меня сейчас», - заявил он в интервью FourFourTwo.
Мхитарян раскритиковал тактику тренера «Арсенала»Мхитарян раскритиковал тактику тренера «Арсенала»
После прихода в клуб испанца Унаи Эмери роль полузащитника в команде изменилась – Генрих играл глубже и уже не мог влиять на атаку команды так, как он привык
Букмекеры предсказывают победу Финляндии в матче с АрмениейБукмекеры предсказывают победу Финляндии в матче с Арменией
Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Армения улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
«Барселона» согласовала трансфер Гризманна
Армения завоевала 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали на Европейских играх
Буффон уходит из ПСЖ
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Выходит финальный сезон «Игры престолов» с дополнительными материалами Домашнее видео выходит 3 декабря
США пригрозили ввести пошлины на $2.4 млрд на товары из Франции Франция 24 июля приняла закон о налоге в 3% с дохода IT-компаний, который они получают в стране
Следственный комитет РФ завершил расследование дела сестер Хачатурян По итогам комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток