Месси в рекордный шестой раз получил «Золотой мяч»
3 декабря 2019 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре Шатле.
Второе место занял голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пишет ТАСС.
Месси в сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.
Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный шестой раз, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, Роналду, в активе пять «Золотых мячей» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
«Золотой мяч» был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.
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