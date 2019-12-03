Лавров: Нужно избегать риторики, идущей вразрез с основополагающими принципами по Карабаху

Лавров: Нужно избегать риторики, идущей вразрез с основополагающими принципами по Карабаху
3 декабря 2019 - 11:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Москва заинтересована, чтобы договоренности о мерах доверия по нагорно-карабахскому урегулированию воплощались, важно избегать риторики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Баку.

«Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживании гуманитарных контактов, в том числе по линии СМИ, которые были достигнуты на саммите в Вене и переподтверждены на министерской встрече в Москве, воплощались в жизнь. Они постепенно реализуются и, надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы», - сказал Лавров в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет РИА Новости.

«Согласен с вами, что в отношении долгосрочного политического урегулирования еще предстоит немало сделать. Абсолютно поддерживаю ваш тезис о том, что здесь нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закрепленными в Уставе ООН и в Хельсинском Заключительном акте», - отметил глава российского МИД.

Лавров 2 декабря прибыл в Баку с рабочим визитом. 3 декабря пройдут его переговоры с азербайджанским коллегой.

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Ria.ru. Лавров на встрече с президентом Азербайджана высказался за реализацию мер доверия в рамках нагорно-карабахского урегулирования
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