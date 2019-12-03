На рынок РА может выйти новая армянская авиакомпания

На рынок РА может выйти новая армянская авиакомпания
3 декабря 2019 - 14:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Вскоре на авиационный рынок Армении может выйти новая армянская авиакомпания. Об этом 3 декабря в парламенте РА заявила председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян, представляя соответствующий законопроект.

«Представители перевозчика отметили, что собираются с летнего сезона выполнять рейсы по 13 направлениям. Авиакомпания будет выполнять 41 рейс в неделю, то есть за год у нее будут 388,000 посадочных мест. Одновременно в ближайшие месяцы будет создано свыше 200 рабочих мест»,- сказала Ревазян, пишет Factor.am.

Планируется внести поправки в Закон РА «О государственной пошлине», которые простимулируют полеты по новым направлениям, которые не обслуживались в течение последних 12 месяцев. Предусмотренный законопроектом срок льготы предоставляется на 3 года (с возможностью продления еще на 2 года), он исчисляется в порядке убывания месяцев, начиная с выполнения первого полета авиакомпании.

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