На рынок РА может выйти новая армянская авиакомпания
3 декабря 2019 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Вскоре на авиационный рынок Армении может выйти новая армянская авиакомпания. Об этом 3 декабря в парламенте РА заявила председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян, представляя соответствующий законопроект.
«Представители перевозчика отметили, что собираются с летнего сезона выполнять рейсы по 13 направлениям. Авиакомпания будет выполнять 41 рейс в неделю, то есть за год у нее будут 388,000 посадочных мест. Одновременно в ближайшие месяцы будет создано свыше 200 рабочих мест»,- сказала Ревазян, пишет Factor.am.
Планируется внести поправки в Закон РА «О государственной пошлине», которые простимулируют полеты по новым направлениям, которые не обслуживались в течение последних 12 месяцев. Предусмотренный законопроектом срок льготы предоставляется на 3 года (с возможностью продления еще на 2 года), он исчисляется в порядке убывания месяцев, начиная с выполнения первого полета авиакомпании.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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