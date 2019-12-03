Выходит финальный сезон «Игры престолов» с дополнительными материалами

Выходит финальный сезон «Игры престолов» с дополнительными материалами
3 декабря 2019 - 13:36 AMT

PanARMENIAN.Net - 3 декабря восьмой сезон «Игры престолов» выходит в формате домашнего видео, где помимо самого сериала будут доступны дополнительные материалы — документальный фильм с закадровыми съемками под названием Duty Is the Death of Love, а также интервью с актерами и шоураннерами.

Журналу Entertainment Weekly удалось ознакомиться с содержанием документалки. Из нее стало известно, как поступил Дрогон с убитой Дейенерис (в финале дракон забирает тело своей хозяйки и улетает вдаль), зачем он поджег Железный трон и почему Джон Сноу решился на предательство своей возлюбленной, пишет Esquire.ru.

Внимание! Есть спойлеры к сюжету восьмого сезона!

Что стало известно из документалки:

Когда Джон Сноу вошел в тронный зал, он не знал, что в конечном счете убьет Дейенерис. К предательству его подтолкнул их последний разговор, из которого он сделал вывод, что Дени не готова учитывать чье-либо мнение, кроме своего. «Это означало, что Дени убьет моих сестер, поэтому вопрос стоял так: моя семья против нее», — объяснил Кит Харингтон.

Дрогон не съел тело Дейенерис. Как рассказали в фильме Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, дракон направился в Волантис — один из вольных городов Эссоса.

Версию о том, почему Дрогон поджег Железный трон, предложил Бениофф. «Если на нем не будет сидеть Дени, то не будет никто», — сказал шоураннер.

Да, Арья стала исследователем и покинула Вестерос, чтобы путешествовать по миру.

После выхода в мае последнего, шестого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей — необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.

В 2017 году создатели «Игры престолов» объявили, что снимут сразу несколько концовок восьмого сезона, чтобы избежать утечки спойлеров.

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