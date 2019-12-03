Лавров: Военно-техническое сотрудничество - важная сфера стратегического партнерства Москвы и Баку

Лавров: Военно-техническое сотрудничество - важная сфера стратегического партнерства Москвы и Баку
3 декабря 2019 - 15:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал военно-техническое сотрудничество важной сферой стратегического партнерства России и Азербайджана. Об этом Лавров заявил в Баку на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, по просьбе журналиста комментируя призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна странам ОДКБ не продавать оружие Азербайджану.

«Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество - это одна из сфер, важных сфер нашего стратегического партнерства с Азербайджаном», - сказал Лавров, комментируя слова премьера Армении о том, что странам ОДКБ для предотвращения возможной эскалации карабахского конфликта следует отказать Азербайджану в приобретении оружия, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По словам Лаврова, Россия и Азербайджан развивают сотрудничество «абсолютно транспарентно» и «в полном соответствии с нормами международного права, с нормами законодательства Азербайджана и Российский Федерации и с полным учетом того баланса, который сложился и который важен для того, чтобы здесь сохранилась стабильность».

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