Мамедъяров: Переговоры по Карабаху находятся в тупике

Мамедъяров: Переговоры по Карабаху находятся в тупике
3 декабря 2019 - 14:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находятся в тупике, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Нынешнее состояние переговорного процесса по нагорно-карабахскому вопросу никуда не ведет», - сказал Мамедъяров 3 декабря в Баку по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Мамедъяров отметил, что конфликт должен решаться поэтапно.

«В первую очередь, конечно же армия должна вернуться в казармы, а не находиться в поле. Дальше уже можно думать о возвращении беженцев, разблокировании экономических возможностей и дорог», - сказал Мамедъяров.

2-3 декабря Лавров посетил Азербайджан с официальным визитом. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Переговоры по Карабаху находятся в тупике – глава МИД Азербайджана
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