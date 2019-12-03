Мамедъяров: Переговоры по Карабаху находятся в тупике
3 декабря 2019 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находятся в тупике, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Нынешнее состояние переговорного процесса по нагорно-карабахскому вопросу никуда не ведет», - сказал Мамедъяров 3 декабря в Баку по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Мамедъяров отметил, что конфликт должен решаться поэтапно.
«В первую очередь, конечно же армия должна вернуться в казармы, а не находиться в поле. Дальше уже можно думать о возвращении беженцев, разблокировании экономических возможностей и дорог», - сказал Мамедъяров.
2-3 декабря Лавров посетил Азербайджан с официальным визитом. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.
Самое значимое
Оганян в своем микроблоге в Twitter ответил на вызов Пашиняна: «Договорились».
По словам источников, E&Y оценил 90% МЭК в 140 млн рублей, но актив будет продан по балансовой стоимости — 172.97 млн рублей (около 2.7 млн долларов)
Открытие совершила группа исследователей из Национальной академии наук Республики Армения.
Таким образом, Совет округа Колумбия присоединился к 49 штатам и Палате представителей Конгресса США, признавшим Геноцид армян.
Partner news
Сюжет
Последние новости
Супруга Пашиняна пригласила жену Алиева в Арцах - послушать мугам Акопян заявила, что армянская сторона может осуществить мечту Алиевой.
Основатели Google покинули свои посты в материнской компании Alphabet Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.
Картина Гогена ушла с молотка за €9.5 млн Уточняется, что картина куплена международным коллекционером и «останется во Франции».
ООН: Последнее десятилетие стало самым жарким в истории Период с 2010 по 2019 годы стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.