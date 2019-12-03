Алексис Оганян запустил приложение для выявления талантов среди футболистов-самоучек
3 декабря 2019 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Соучредитель Reddit Алексис Оганян считает, что в индустрии футбола настало время для поиска новых талантов.
Компания Initialized Capital, принадлежащая Оганяну, является ключевым инвестором приложения Gloria, являющимся платформой, на которой игроки из отдаленных районов могут размещать стандартизированные материалы и добиваться известности. Бета-версия приложения запущена 2 декабря в Буэнос-Айресе, пишет Bloomberg.
Приложение наладило партнерство с Суперлигой Аргентины, в которую входят 24 клуба, включая легендарные Boca Juniors и River Plate. Следующими целями предприятия являются Германия и Испания. Для заработка средств приложение может взимать плату с пользователей за премиальные функции и предлагать рекламу, связанную со спортом.
По словам Оганяна, более половины населения мира - поклонники футбола, и этот рынок огромен.
«Цель нового приложения - не только развлекать футбольных фанатов, но и выявить новое поколение талантов - мужчин и женщин, вне зависимости от их связей и экономического положения», - сказал он.
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