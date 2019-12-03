Глава МИД РФ высказался за контакты между общинами Нагорного Карабаха
3 декабря 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствует возобновление контактов между общинами Нагорного Карабаха. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Баку со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
«Я за контакты между общинами Нагорного Карабаха», - сказал Лавров, комментируя недавний обмен визитами журналистов из Азербайджана и Армении, пишет Turan.az.
По словам Лаврова, Россия была одним из авторов этой инициативы. Любое решение должно быть принято людьми, которые живут на этой земле, сказал российский министр. «Я за контакты между общинами, чтобы они возобновились. В итоге все равно все население Карабаха должно будет решить, как им жить», - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Россия, со своей стороны как сопредседатель МГ ОБСЕ, будет содействовать урегулированию конфликта. На его взгляд, стороны настроены на компромисс. При этом Лавров отметил, что Москва ожидает результатов от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе 4 декабря.
Лавров 2 декабря прибыл в Баку с рабочим визитом. 3 декабря прошли его переговоры с азербайджанским коллегой.
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