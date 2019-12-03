Мамедъяров: Азербайджанцы должны вернуться в 5 районов, потом - в 2, а потом в Нагорный Карабах

Мамедъяров: Азербайджанцы должны вернуться в 5 районов, потом - в 2, а потом в Нагорный Карабах
3 декабря 2019 - 17:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров прокомментировал слова армянского коллеги Зограба Мнацаканяна о приоритете обсуждения вопросов статуса и безопасности Нагорного Карабаха. Об этом Мамедъяров говорил на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Баку.

По словам Мамедъярова, азербайджанская сторона готова к предметным переговорам, а азербайджанцы должны «вернуться в Нагорный Карабах», пишет Turan.az.

Министр отметил, что для Азербайджана вопросы безопасности также важны.

«Речь о безопасности вынужденных переселенцев, чтобы они возвращались в спокойной обстановки, не под дулами автоматов. Предстоит возвращение азербайджанского населения в пять районов, потом в два, а потом в Нагорно-Карабахский регион. Поэтому мы просили сопредседателей подготовить доклад и изложить их видение решения этих вопросов безопасности», - сказал Мамедъяров.

Мамедъяров также заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находятся в тупике.

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