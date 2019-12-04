Пашинян обсудил карабахское урегулирование с главами МИД Армении и Арцаха

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 декабря принял министров иностранных дел РА и Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Зограба Мнацаканяна и Масиса Маиляна. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Собеседники коснулись вопросов сотрудничества Армении и Арцаха в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув в этом контексте важность проведения подобных регулярных встреч для подведения итогов реализованной совместной работы, а также планирования дальнейших шагов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих развитиях в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер придал особую важность вовлечению избранных народом Арцаха властей в процесс мирного урегулирования в качестве действенного способа повышения его эффективности. Были также затронуты предстоящие в рамках 26-го министерского саммита ОБСЕ в Братиславе мероприятия и встречи.