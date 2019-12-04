В Ираке задержан один из лидеров ИГ
4 декабря 2019 - 10:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Двоюродного брата уничтоженного американскими военными Абу Бакра аль-Багдади и его заместителя в качестве лидера «Исламского государства» задержали в иракском городе Киркука. Об этом сообщила СЛужба безопасности Ирака, пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.
В сообщении телеканала говорится, что полиции удалось «захватить террориста по прозвищу Ибн Халдун внутри одной из квартир».
Ибн Халдун, или Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, считается военным эмиром провинции Салах-Эд-Дин и заместителем ликвидированного лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.
В конце октября президент США Дональд Трамп объявил, что Абу Бакра аль-Багдади обнаружили и ликвидировали в сирийской провинции Идлиб. Он указал, что спецоперация американских военных прошла при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.
Самое значимое
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Супруга Пашиняна пригласила жену Алиева в Арцах - послушать мугам Акопян заявила, что армянская сторона может осуществить мечту Алиевой.
«Ешь, молись, люби» в Армении: Чем удивят туристов Ереван, Севан и Дилижан Рекомендуется начать изучение страны со столицы — Еревана, чтобы сэкономить, можно прилететь, например, в Гюмри, находящийся в двух-трех часах езды.
Картина Гогена ушла с молотка за €9.5 млн Уточняется, что картина куплена международным коллекционером и «останется во Франции».
Пашинян обсудил карабахское урегулирование с главами МИД Армении и Арцаха В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих развитиях в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.