В Ираке задержан один из лидеров ИГ

В Ираке задержан один из лидеров ИГ
4 декабря 2019 - 10:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Двоюродного брата уничтоженного американскими военными Абу Бакра аль-Багдади и его заместителя в качестве лидера «Исламского государства» задержали в иракском городе Киркука. Об этом сообщила СЛужба безопасности Ирака, пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.

В сообщении телеканала говорится, что полиции удалось «захватить террориста по прозвищу Ибн Халдун внутри одной из квартир».

Ибн Халдун, или Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, считается военным эмиром провинции Салах-Эд-Дин и заместителем ликвидированного лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил, что Абу Бакра аль-Багдади обнаружили и ликвидировали в сирийской провинции Идлиб. Он указал, что спецоперация американских военных прошла при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.

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