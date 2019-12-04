Основатели Google покинули свои посты в материнской компании Alphabet

Основатели Google покинули свои посты в материнской компании Alphabet
4 декабря 2019 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet. Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.

«Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время уходить»,— говорится в совместном заявлении основателей корпорации, пишет «Ъ».

Пейдж, который занимал пост генерального директора Alphabet, и Брин, который был президентом Alphabet, останутся в совете директоров компании. Пичаи возглавляет Google более четырех лет. В последние месяцы Ларри Пейдж и Сергей Брин отсутствовали на мероприятиях компании, отмечает AP.

Согласно представленной, отчетности, показатели холдинга Alphabet в 2018 году по многим параметрам оказались выше прогнозов большинства аналитиков. Компания отчиталась о значительном росте доходов и об увеличении в два с половиной раза чистой прибыли за год.

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Kommersant.ru: Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
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