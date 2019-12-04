«Ешь, молись, люби» в Армении: Чем удивят туристов Ереван, Севан и Дилижан

PanARMENIAN.Net - Название знаменитого фильма «Ешь, молись, люби» — идеальный план действий для туриста в Армении, пишет РИА Новости в своем материале о том, как найти Францию в Ереване, куда поехать любителям природы, а куда — поклонникам каменного зодчества.

«Там делают вкуснейший хоровац — шашлык из крупных кусков мяса, а местный коньяк знаменит не меньше армянского радио.Молиться тоже есть где: с I века здесь строились храмы и монастыри, до сих пор хранящие величайшие реликвии, например, пику, претендующую называться «Копьем судьбы», которое римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на кресте (таких артефактов по всему миру всего четыре). Ну а не влюбиться в гостеприимную Армению просто невозможно», - отмечает издание.

Рекомендуется начать изучение страны со столицы — Еревана, чтобы сэкономить, можно прилететь, например, в Гюмри, находящийся в двух-трех часах езды.

«Для быстрого, но полного знакомства с городом гиды советуют погулять по архитектурному комплексу «Каскад». Это пять открытых террас, на которых расположены цветники, фонтаны, музеи, смотровая площадка.Следующей точкой маршрута может стать площадь Франции, где стоит скульптура, выполненная Огюстом Роденом. Ее подарил Армении бывший президент Франции Николя Саркози», - говорится в материале.

Отмечается, что обязательно стоит поехать на озеро Севан. Из Еревана к водоему можно доехать всего за 50 минут. Рекомендуется посетить также Дилижан — горноклиматический и бальнеологический курорт, который находится всего в 100 километрах от столицы Армении. Обязательно следует обойти древние армянские монастыри.

«Осень — идеальное время для знакомства с природой Армении. Примерно до середины ноября стоит теплая погода, деревья — в разноцветной листве. Но главная достопримечательность в это время года тут — созревшие фрукты. Урожай персиков почти собран (поздние сорта как раз подходят к ноябрю), заканчивается сезон арбузов и дынь, но купить их еще можно. Хурма и гранат к концу осени наполняются сахаром. Еще в Армении вкуснейшее мясо, молочные продукты и вино», - пишет издание.