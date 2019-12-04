Армянская фигуристка стала победительницей международного турнира Santa Claus Cup

Армянская фигуристка стала победительницей международного турнира Santa Claus Cup
4 декабря 2019 - 14:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская спортсменка Анастасия Галустян стала победительницей международного турнира по фигурному катанию Santa Claus Cup, который прошел в столице Венгрии Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

Представляющая сборную Армении 20-летняя фигуристка по сумме баллов за короткую и произвольную программы (149.92) заняла первое место.

Это было третьим выступлением Галустян в этом сезоне.

В ноябре она заняла третье место на международном турнире Prague Ice Cup 2019 в столице Чехии Праге.

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