Супруга Пашиняна пригласила жену Алиева в Арцах - послушать мугам
4 декабря 2019 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, выступая на конференции «Женщины, мир и безопасность» в Совете Безопасности ООН, прокомментировала высказанное женой президента Азербайджана Ильхама Алиева - Мехрибан Алиевой желание послушать азербайджанский мугам в Арцахе. Акопян заявила, что армянская сторона может осуществить мечту Алиевой.
«Мы можем осуществить ее мечту, и она может послушать свой любимый мугам в Карабахе. Я хочу пригласить Мехрибан Алиеву в Карабах», - сказала Акопян.
Она добавил, что Алиева может быть ее гостем. «Мы знаем, как почтить гостя, одно из правил гостеприимства - почтить гостя музыкой, мы можем обеспечить мугам», - сказала Акопян.
Она отметила, что готова нанести взаимный визит в Азербайджан, если Алиева примет ее приглашение.
«Но если Мехрибан Алиева имеет в виду, что ее мечта - приехать в Карабах и услышать мугам посредством войны, то я заверяю, что эта мечта так и не осуществится. Не просто не осуществится, а более того, если они начнут новую войну, вероятно, появятся новые поселения, где прослушивание мугама для них станет мечтой», - сказала Акопян.
Ранее супруга президента Азербайджана и его вице-президент Мехрибан Алиева заявила, что мечтает услышать азербайджанский мугам в Арцахе. «Наша единственная мечта - послушать Карабахскую шикесте (азербайджанский мугам – ред.) вместе на Карабахской земле!» - написала она на своем официальном канале Telegram.
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