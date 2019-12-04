Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел по графику

Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел по графику
4 декабря 2019 - 14:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 4 декабря провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, северо-восточнее Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

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