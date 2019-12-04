В Швейцарии студент разгадал физическую головоломку, которую ученые 100 лет не могли объяснить

PanARMENIAN.Net - Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.

Физики не могли понять, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой, пишут «Известия» со ссылкой на Neue Züricher Zeitung.

Молодой человек выяснил, что пузырь движется вверх, но так медленно, что это перемещение невозможно увидеть невооруженным глазом.

Студент открыл, что движению воздуха препятствует сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Размер пленки составил миллионные доли миллиметра.

Чтобы выяснить это он направлял свет на пузырек в трубке и, анализировал интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька.

Дауади считает, что результаты его научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне.