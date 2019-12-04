Мамедъяров: Азербайджан и РФ готовятся подписать новый оружейный контракт
4 декабря 2019 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан и Россия готовятся подписать новый оружейный контракт. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, пишет «Коммерсантъ».
«Есть определенные интересные задумки. Как только эта сделка свершится, мы дадим информацию СМИ»,— сказал он.
О новых сделках между Россией и Азербайджаном в сфере военно-технического сотрудничества не сообщалось давно, пишет издание. В 2003 году страны подписали соглашение на $5 млрд, в рамках которого Москва поставляла Баку танки, бронетранспортеры, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и другие виды вооружений.
В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, призвал страны-участницы блока более не продавать вооружение Азербайджану. Обращался он, очевидно, прежде всего к России. На просьбу прокомментировать этот призыв находящийся в Баку глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «Военно-техническое сотрудничество — одна из важных сфер стратегического партнерства России и Азербайджана. Мы развиваем его абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права, с нормами законодательства Азербайджана и РФ. И с полным учетом того баланса, который в этом регионе сложился и который важен для того, чтобы здесь сохранялась стабильность».
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Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
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