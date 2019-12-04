PanARMENIAN.Net - Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы РА.

Отмечается, что занимая пост президента Армении, Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму более 1 млн долларов (489.16 млн драмов). 24 января 2013 года правительство утвердило программу господдержки землепользователям, в рамках которой им было продано 17,041,300 литров дизельного топлива, выделенного на основании заявок областных администраций и организаций системы Минсельхоза РА. На участие в тендере заявки подали несколько компаний, в том числе «Максур» и «Флеш».

Отмечается, что самую низкую цену предложила компания «Максур», Минсельхоз представил эту заявку на утверждение правительства. Однако Саргсян, зная о лучшем предложении «Максур», проигнорировал его и, используя свое должностное положение, с помощью ряда подчиненных поручил сделать выбор в пользу компании «Флеш». В результате, решением правительства от 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства министерству сельского хозяйства было выделено свыше 1.7 млрд драмов на закупку 17,041,300 литров дизельного топлива. Эти деньги были перечислены на счета компании «Флеш». Впоследствии решением правительства объем требуемого топлива увеличился до 17,343,530 литров, а размер суммы – до 1.82 млрд драмов. 2 апреля 2013 года еще 31.7 млн драмов было передано вышеупомянутой компании в соответствии с контрактом, заключенным между Министерством сельского хозяйства Армении и ООО «Флэш» 19 марта 2013 года.

В итоге с 12 сентября по 23 ноября 2013 года было реализовано 3.3 млн литров дизеля, а размер предоставленной с этой целью субсидии составил 297.3 млн драмов. В то время как по ценам, предложенным «Максур», размер субсидии составил бы 231.24 млн драмов. Правительство таким образом переплатило 66 млн драмов.

На основании доказательств, полученных в рамках предварительного следствия, Саргсяну предъявлено обвинение по п. 1 ч. 3 ст. 179 УК Армении (присвоение или растрата имущества). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018 года. После этого еще около 2 недели занимал пост премьер-министра страны.