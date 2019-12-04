Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении задержали по подозрению в получении взятки
4 декабря 2019 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении задержан по подозрению в получении взятки в ососбо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.
Вместе с ним были задержаны его водитель и глава одного из действующих в РА футбольных клубов, который также является фактическим руководителем ряда компаний-поставщиков спортивной продукции.
Согласно предварительным данным, замминистра оказывал поддержку поставщику в тендерах на поставку спортивного имущества и формы учреждениям, находящимся в ведении министерства. Взамен через водителя он получал взятку в особо крупных размерах. Сразу после передачи части суммы водителю замминистра, все участники сделки были задержаны.
Как отмечают СМИ, речь идет о замминистра Геворге Лорецяне, который ранее был заместителем министра спорта, а после того, как ведомства объединили, стал замминистра образования, науки, культуры и спорта и курирует вопросы спорта.
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