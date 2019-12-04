Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении задержали по подозрению в получении взятки

PanARMENIAN.Net - Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении задержан по подозрению в получении взятки в ососбо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.

Вместе с ним были задержаны его водитель и глава одного из действующих в РА футбольных клубов, который также является фактическим руководителем ряда компаний-поставщиков спортивной продукции.

Согласно предварительным данным, замминистра оказывал поддержку поставщику в тендерах на поставку спортивного имущества и формы учреждениям, находящимся в ведении министерства. Взамен через водителя он получал взятку в особо крупных размерах. Сразу после передачи части суммы водителю замминистра, все участники сделки были задержаны.

Как отмечают СМИ, речь идет о замминистра Геворге Лорецяне, который ранее был заместителем министра спорта, а после того, как ведомства объединили, стал замминистра образования, науки, культуры и спорта и курирует вопросы спорта.