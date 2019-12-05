Главы МИД Армении и Азербайджана вновь встретятся в начале 2020-го

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров проведут встречу по урегулированию карабахского конфликта в начале 2020 года. Такая договоренность между сторонами уже получена, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В Братиславе, в рамках СМИД ОБСЕ 4 декабря состоялась встреча глав МИД двух стран по урегулированию карабахского конфликта.

Обсуждения длились более 3.5 часов. Были осуждены нынешнее состояние и перспективы мирного урегулирования. Министры договорились провести встречу в начале следующего года для продолжения переговоров.