Конгресс США нашел достаточные основания для импичмента Трампа
5 декабря 2019 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
По его словам, Трамп превысил полномочия и совершил нарушение, которое должно повлечь за собой импичмент. В комитете выслушали четырех экспертов, показания которых, по мнению Надлера, подтвердили данный факт, пишет «Российская газета».
«Президент совершил влекущее импичмент нарушение. Он просил иностранное правительство вмешаться в наши выборы. Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды», - заявил Надлер. Он также назвал действия американского лидера угрозой национальной безопасности и непосредственной угрозой предстоящим выборам.
Надлер отметил, что свидетельств, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию, «более чем достаточно».
Между тем сам Трамп назвал «шуткой» доклад о своем импичменте. По словам американского лидера, тот процесс, который затеяли его противники из Демократической партии, «очень плох для страны».
В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
Составители документа отметили, что, несмотря на его объем в 300 страниц, немало вопросов осталось без ответа. Поэтому, убеждены они, расследование должно быть продолжено даже после передачи доклада в комитет по юридическим делам.
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