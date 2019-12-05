Ирландия ратифицировала соглашение между Арменией и ЕС

PanARMENIAN.Net - Ирландия ратифицировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирландии.

3 декабря соглашение ратифицировала нижняя палата парламента страны, а после этого ратификацию подтвердил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. Он отметил, что соглашение будет способствовать углублению отношений между Арменией и странами-членами ЕС.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.