Пассажиропоток в аэропортах Армении в ноябре вырос на 9.4 %
5 декабря 2019 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в ноябре 2019 года обслужили 235,809 пассажиров, что больше показателя ноября 2018 года на 9.4 %. Об этом сообщает ЗАО «Международные аэропорты Армения».
В ноябре 2019 года, по сравнению с ноябрем 2018 года, в ереванском аэропорту «Звартноц» пассажиропоток вырос на 10.1 %. Если в ноябре 2018 года аэропорт обслужил 202,915 пассажиров, то в ноябре 2019 года этот показатель составил 223,396 пассажиров.
В ноябре 2019 года аэропорт «Ширак» обслужил 12,413 пассажиров, что ниже показателя ноября 2018 года (12,627 пассажиров) на 1.7%.
С начала года ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» обслужили 2,931,080 пассажиров, что на 11.4% больше показателя за аналогичный период 2018 года.
Количество обслуженных взлетов и посадок в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» в январе-ноябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, возросло на 15,1%.
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