Председатель ОБСЕ: Существует реальная угроза эскалации карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта. Об этом в ходе 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия) заявил глава МИД Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

«Диалог продолжался в течение всего года. С помощью разных платформ организация пыталась укрепить доверие, снять напряженность и поддержать диалог. Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта», - отметил Лайчак, добавив, что у него нет волшебной формулы того, как раз и навсегда решить конфликты.

«Но у меня есть твердое убеждение в том, что усилия ОБСЕ по снятию напряженности с открытием каналов для нового диалога неоценимы, и ОБСЕ является первой организацией, которая предлагает свою поддержку конкретным шагам к миру», - сказал он.

В Братиславе, в рамках СМИД ОБСЕ 4 декабря состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта. Обсуждения длились более 3.5 часов. Были осуждены нынешнее состояние и перспективы мирного урегулирования. Министры договорились провести встречу в начале следующего года для продолжения переговоров.