Председатель ОБСЕ: Существует реальная угроза эскалации карабахского конфликта

Председатель ОБСЕ: Существует реальная угроза эскалации карабахского конфликта
5 декабря 2019 - 18:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта. Об этом в ходе 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия) заявил глава МИД Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

«Диалог продолжался в течение всего года. С помощью разных платформ организация пыталась укрепить доверие, снять напряженность и поддержать диалог. Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта», - отметил Лайчак, добавив, что у него нет волшебной формулы того, как раз и навсегда решить конфликты.

«Но у меня есть твердое убеждение в том, что усилия ОБСЕ по снятию напряженности с открытием каналов для нового диалога неоценимы, и ОБСЕ является первой организацией, которая предлагает свою поддержку конкретным шагам к миру», - сказал он.

В Братиславе, в рамках СМИД ОБСЕ 4 декабря состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта. Обсуждения длились более 3.5 часов. Были осуждены нынешнее состояние и перспективы мирного урегулирования. Министры договорились провести встречу в начале следующего года для продолжения переговоров.

 Самое значимое
Алексис Оганян и Серж Танкян приняли вызов Пашиняна и присоединились к ежемесячным пожертвованиямАлексис Оганян и Серж Танкян приняли вызов Пашиняна и присоединились к ежемесячным пожертвованиям
Оганян в своем микроблоге в Twitter ответил на вызов Пашиняна: «Договорились».
«Ташир» Самвела Карапетяна планирует купить Севано-Разданскую ГЭС«Ташир» Самвела Карапетяна планирует купить Севано-Разданскую ГЭС
По словам источников, E&Y оценил 90% МЭК в 140 млн рублей, но актив будет продан по балансовой стоимости — 172.97 млн рублей (около 2.7 млн долларов)
В Армении археологи раскопали древнюю могилу «амазонки»В Армении археологи раскопали древнюю могилу «амазонки»
Открытие совершила группа исследователей из Национальной академии наук Республики Армения.
Американский округ Колумбия признал Геноцид армянАмериканский округ Колумбия признал Геноцид армян
Таким образом, Совет округа Колумбия присоединился к 49 штатам и Палате представителей Конгресса США, признавшим Геноцид армян.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Палата представителей США признала Геноцид армян
Эрдоган: Резолюция США бесполезна, Турция ответит на ее принятие
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз
Русская служба Би-би-си: Почему США признали Геноцид армян
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Пентагон опроверг сведения об отправке 14,000 военнослужащих на Ближний Восток «Чтобы прояснить: публикация неверная. США не рассматривают отправку дополнительных 14 тыс военнослужащих на Ближний Восток», - написала Фарах на своей странице в Twitter.
Пассажиропоток в аэропортах Армении в ноябре вырос на 9.4 % С начала года ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» обслужили 2,931,080 пассажиров, что на 11.4% больше показателя за аналогичный период 2018 года.
Конгресс США нашел достаточные основания для импичмента Трампа Надлер отметил, что свидетельств, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию, «более чем достаточно».
РПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследования В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.