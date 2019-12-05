МИД РА: Право арцахцев на самоопределение - основополагающий принцип карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Право народа Арцаха на самоопределение является основополагающим принципом и фундаментом урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил 5 декабря глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая с речью на 26-й министерской конференции ОБСЕ в Братиславе.

Он подчеркнул, что считает неприемлемым, когда Азербайджан в свете своих внутриполитических процессов предъявляет предусловия по решению карабахского конфликта, опубликованные в последнем документе. Армения отвергает подобное деструктивное поведение.

Министр напомнил, что 4 декабря он встретился со своим азербайджанским коллегой и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, провел регулярные консультации, ставшие пятыми в 2019 году.

В своей речи Мнацаканян отметил:

«Во-первых, мирного урегулирования конфликта, процесс урегулирования которого проходит под эгидой имеющего международный мандат и поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, нет альтернативы.

Во-вторых, право народа Арцаха на самоопределение является основополагающим принципом и основой мирного урегулирования. Признание этого принципа предполагает, что определение окончательного статуса Арцаха не может быть подвергнуто ограничению и должно быть однозначно принято. Термин «без ограничения» прямым образом указывает на право народа Арцаха решать свой статус вне юрисдикции, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Последовательная враждебная политика Азербайджана и исходящие из этого действия создают угрозу экзистенциональной физической безопасности народа Арцаха, что вылилось в агрессию со стороны Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года, все это подчеркивает нелегитимность и нереалистичность требования Азербайджана по установлению юрисдикции в отношении народа Арцаха.

Азербайджан должен взять на себя имеющее обязательную юридическую силу непосредственное обязательство по признанию права на самоопределение без каких-либо ограничений посредством свободного выражения воли людей, проживающих Арцахе.

В-третьих, вопрос безопасности народа Арцаха не подлежит уступкам. Ни в коем случае народ Арцаха не должен оставаться без необходимых для защиты линий безопасности. Не может быть такой ситуации, которая сформирует непосредственную угрозу экзистенциальной безопасности народа Арцаха, как это произошло в 1991-1994 гг. и 2016 году. С целью более подробного представления данного тезиса, представлю лишь ситуацию на территориях Арцаха, ныне находящихся под оккупацией Азербайджана, где армяне подверглись этническим чисткам, и которые сейчас полностью заселены азербайджанцами. Эта реальность руководством Азербайджана недавно была представлена в качестве хорошего примера карабахского урегулирования.

В-четвертых, мирное урегулирование должно быть всеобъемлющим при непосредственном участии всех вовлеченных в конфликт сторон. Посему Арцах, посредством избранных своим народом представителей, должен стать непосредственной стороной переговорного процесса. В связи с этим мы подчеркиваем в мирном процессе, в частности, в содержательных вопросах, необходимость полноценного вовлечения избранных представителей Арцаха.

Правительство Армении никогда не пойдет на такие действия, которые могут нарушить право народа Арцаха свободно принимать решение о своем политическом статусе и лишать его чувства причастности к этому процессу».

В качестве пятого пункта позиции армянской стороны глава МИД Армении отметил, что мирному урегулированию конфликта нет альтернативы. Арцах способен защитить себя и свой народ, Армения остается единственным гарантом безопасности Карабаха. Мнацаканян добавил, что процесс переговоров не может проходить в условиях напряженности и эскалации рисков, соответственно необходимо внедрение механизмов снижения рисков, в том числе мониторинговые механизмы ОБСЕ.

Шестым пунктом по мнению министра идет приверженность основополагающему принципу неприменения силы и угрозы применения силы.

«Политика ненависти, интолерантности, ксенофобии и арменофобии со стороны Азербайджана нуждается в осуждении. Нужно приложить усилия по подготовке народов к миру и формированию среды, способствующей миру», - заявил министр.

Он добавил, что максимализм Азербайджана не учитывает волю и озабоченность народа Карабаха, препятствуя содержательному прогрессу переговоров. Свидетельством тому является неспособность властей Азербайджана ответить взаимностью на призыв Армении о компромиссах.

Мнацаканян отметил, что Армения верна переговорному процессу и продолжит последовательно работать в этом направлении.