Обсуждение резолюции по Геноциду армян в Сенате США заблокировано в третий раз

PanARMENIAN.Net - Сенаторы США Роберт Менендес и Тед Круз 5 декабря в третий раз представили Сенату резолюцию под номером 150 о признании Геноцида армян. Однако в этот раз ее заблокировал сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер, заявив, что «нежелательно принятие резолюции сегодня».

«Я поддерживаю дух этой резолюции и уверен, что остальные 99 моих коллег также одобряют эту резолюцию. Мы можем принять ее, но вопрос в том, когда мы должны это сделать? На мой взгляд, сейчас точно не время», - сказал Крамер.

Менендес пообещал выступать в Сенате с этой резолюцией каждую неделю.

«Геноцид армян был, и это факт. Отрицать это значит отрицать одно из самых ужасных исторических преступлений», - сказал сенатор Менендес.

«Турция является союзником НАТО, но это не значит, что мы должны игнорировать правду и игнорировать реальность», - сказал в сою очередь сенатор Круз. «Двенадцать других союзников по НАТО признали Геноцид армян - они продолжают работать с Турцией», добавил он. Он выразил надежду, что в конечном итоге им удастся добиться признания этого ужасающего злодеяния.

Ранее сенатор Линдси Грэм также заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армян по просьбе Белого дома.