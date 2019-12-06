Обсуждение резолюции по Геноциду армян в Сенате США заблокировано в третий раз
6 декабря 2019 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенаторы США Роберт Менендес и Тед Круз 5 декабря в третий раз представили Сенату резолюцию под номером 150 о признании Геноцида армян. Однако в этот раз ее заблокировал сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер, заявив, что «нежелательно принятие резолюции сегодня».
«Я поддерживаю дух этой резолюции и уверен, что остальные 99 моих коллег также одобряют эту резолюцию. Мы можем принять ее, но вопрос в том, когда мы должны это сделать? На мой взгляд, сейчас точно не время», - сказал Крамер.
Менендес пообещал выступать в Сенате с этой резолюцией каждую неделю.
«Геноцид армян был, и это факт. Отрицать это значит отрицать одно из самых ужасных исторических преступлений», - сказал сенатор Менендес.
«Турция является союзником НАТО, но это не значит, что мы должны игнорировать правду и игнорировать реальность», - сказал в сою очередь сенатор Круз. «Двенадцать других союзников по НАТО признали Геноцид армян - они продолжают работать с Турцией», добавил он. Он выразил надежду, что в конечном итоге им удастся добиться признания этого ужасающего злодеяния.
Ранее сенатор Линдси Грэм также заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армян по просьбе Белого дома.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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