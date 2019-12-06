Обсуждение резолюции по Геноциду армян в Сенате США заблокировано в третий раз

Обсуждение резолюции по Геноциду армян в Сенате США заблокировано в третий раз
6 декабря 2019 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенаторы США Роберт Менендес и Тед Круз 5 декабря в третий раз представили Сенату резолюцию под номером 150 о признании Геноцида армян. Однако в этот раз ее заблокировал сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер, заявив, что «нежелательно принятие резолюции сегодня».

«Я поддерживаю дух этой резолюции и уверен, что остальные 99 моих коллег также одобряют эту резолюцию. Мы можем принять ее, но вопрос в том, когда мы должны это сделать? На мой взгляд, сейчас точно не время», - сказал Крамер.

Менендес пообещал выступать в Сенате с этой резолюцией каждую неделю.

«Геноцид армян был, и это факт. Отрицать это значит отрицать одно из самых ужасных исторических преступлений», - сказал сенатор Менендес.

«Турция является союзником НАТО, но это не значит, что мы должны игнорировать правду и игнорировать реальность», - сказал в сою очередь сенатор Круз. «Двенадцать других союзников по НАТО признали Геноцид армян - они продолжают работать с Турцией», добавил он. Он выразил надежду, что в конечном итоге им удастся добиться признания этого ужасающего злодеяния.

Ранее сенатор Линдси Грэм также заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армян по просьбе Белого дома.

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Amerikayidzayn.com. Հայոց ցեղասպանության բանաձևը կրկին չի ընդգրկվել ԱՄՆ Սենատի օրակարգում
Reuters. Resolution recognising Armenian genocide blocked in U.S. Senate
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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