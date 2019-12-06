МГ ОБСЕ призывает Ереван и Баку вести переговоры по Карабаху без искусственных задержек или условий

PanARMENIAN.Net - Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию - министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан и исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер - распространили совместное заявление, в котором говорится, что они по-прежнему твердо привержены посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Главы делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ позитивно оценивают относительно низкий уровень насилия на линии соприкосновения и международной границе и выражают признательность сторонам за полное использование прямых каналов связи между ними для снижения риска эскалации, как договорились министры иностранных дел в ходе консультаций в Вашингтоне в июне.

В заявлении отмечается, что они приветствуют конкретные шаги, предпринятые в 2018 году для снижения напряженности и подготовки населения к миру, о чем страны-сопредседатели призвали в Миланском заявлении в декабре 2018 года и в соответствии с договоренностью министров в Париже в январе 2019 года. А также приветствуют усилия по осуществлению гуманитарных мер, которые обсуждались лидерами во время их встречи в Вене в марте и были разработаны министрами иностранных дел в Москве в апреле, в частности, недавно завершившийся обмен журналистами и одновременное освобождение заключенных 28 июня.

«Отмечая, что подобные усилия играют важную роль в создании атмосферы, способствующей переговорам по существу для достижения мирного урегулирования, главы делегаций 3 стран-сопредседателей призывают к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер и мер безопасности.

Главы делегаций стран-сопредседателей настоятельно призывают стороны безотлагательно предпринять конкретные шаги по выполнению ранее достигнутых соглашений о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Принимая во внимание ужасные страдания родных погибших, мы призываем стороны удвоить усилия, чтобы оказать содействие Международному комитету Красного Креста в обмене данными о пропавших без вести лицах, как об этом заявили два лидера на саммите в Париже в октябре 2014 года. Признавая существенный вклад личного представителя действующего председателя в поддержание прекращения огня, мы отмечаем необходимость возобновления дискуссий по расширению мониторинговой миссии ЛПДП ОБСЕ, о чем стороны договорились в 2016 году.

Мы приветствуем намерение министров иностранных дел Армении и Азербайджана вновь встретиться в начале 2020 года под эгидой сопредседателей, чтобы активизировать переговоры по ключевым вопросам мирного урегулирования и содействовать дальнейшим переговорам на самом высоком уровне», - говорится в заявлении.

Отмечается, что главы делегаций стран-сопредседателей вновь заявляют, что справедливое и долгосрочное урегулирование должно основываться, в частности, на принципах Хельсинкского заключительного акта о неприменении силы или угрозы силой, территориальной целостности, а также равноправия и самоопределения народов, напоминая о совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей и министров иностранных дел Азербайджана и Армении на заседании Совета министров ОБСЕ в Афинах в 2009 году, которое впоследствии было одобрено Советом министров ОБСЕ.

«Главы делегаций стран-сопредседателей еще раз подчеркивают, что статус-кво неприемлем и у конфликта не может быть военного решения. Поэтому мы призываем стороны вести содержательные переговоры по существу без искусственных задержек или условий. Главы делегаций выражают убежденность в том, что формат Минской группы ОБСЕ остается незаменимым центром усилий по достижению устойчивого урегулирования.

Мы призываем стороны сотрудничать друг с другом и с сопредседателями Минской группы, которым мы поручим продолжить их посреднические усилия», - говорится в заявлении.