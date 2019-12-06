Мамедъяров: Армения отказалась от обмена арестованных в Карабахе азербайджанцев по принципу «всех на всех»
6 декабря 2019 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения отказалась от обмена отбывающих тюремный срок за убийство в Нагорном Карабахе азербайджанских граждан по принципу «всех на всех», сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Братиславе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
«К сожалению, за минувший со встречи в Милане год не могу сказать о прогрессе в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. На линии фронта сегодня относительно спокойно, но все равно прогресса в переговорах нет, несмотря на то, что и сопредседатели МГ ОБСЕ заявляют о неприемлемости статус-кво. Армения даже отказалась от обмена удерживаемых в Карабахе азербайджанских граждан по принципу «всех на всех», - заявил глава МИД Азербайджана, пишет Haqqin.az.
По его словам, Армения пытается изменить формат переговоров: «Ереван пытается представить армянскую общину как «народ Нагорного Карабаха», тем самым отрицая наличие азербайджанской общины».
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