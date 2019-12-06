Пашинян: Армения приобрела беспрецедентное количество оружия
6 декабря 2019 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - С мая 2018 года Армения приобрела беспрецедентное количество вооружения. Об этом заявил 6 декабря на заседании Национального собрания РА заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Можете быть уверенны, что с мая 2018 года РА приобрела беспрецедентное количество вооружения, оружия, боеприпасов. Правительство Армении с уверенностью продолжит политику, направленную на восстановление военного баланса в регионе. Желаю отметить, что в этой связи предприняты все серьезнейшие меры», - отметил премьер.
По его словам, с 2018 года по 2020 год расходы на оборону увеличились на 66 млрд драмов, это примерно составляет 28%.
Пашинян отметил, что из бюджета 2020 года на решение проблем зоны бедствия выделено 3 млрд драмов.Премьер-министр также подвел итоги прошлогодней экономической статистики, отметив, что экономический рост за 9 месяцев 2019 года составил 7,5%, и это лидирующий показатель в регионе.
Касаясь темы инфляции, Пашинян сказал, что Армения является одной из немногих стран, где была зарегистрирована дефляция.
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