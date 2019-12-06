В Азербайджане 9 февраля пройдут досрочные выборы в парламент: Оппозиция против
6 декабря 2019 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны - Милли меджлис и назначил на 9 февраля 2020 года досрочные выборы, пишет Deutsche Welle.
28 ноября на экстренном заседании политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» было решено инициировать процесс роспуска Милли меджлиса, избранного 1 ноября 2015 года на пять лет. 2 декабря парламент большинством голосов принял обращение к президенту Азербайджана о роспуске и проведении внеочередных выборов. 4 декабря Конституционный суд признал решение о роспуске парламента соответствующим Основному закону страны.
В оппозиционном Национальном совете демократических сил (НСДС) Азербайджана выступили против досрочных выборов. «Досрочные парламентские выборы преследуют цель отнюдь не проведения демократических реформ, а предназначены для дальнейшей концентрации власти в руках одной семьи. Проведение выборов раньше времени мотивировано соображениями застать общество и оппозицию врасплох для облегчения фальсификации выборов», - отметил НСДС телеканал.
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