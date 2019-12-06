Снижение налогов и увеличение растаможки: Что ожидается в Армении в 2020 году

PanARMENIAN.Net - В 2020 году в Армении ожидается ряд налоговых изменений. PanARMENIAN.Net собрал некоторые из них.

Так, в 2020 году вступят в силу изменения в Налоговый кодекс РА, предусматривающие, в частности, плоскую шкалу подоходного налога. Если сейчас налог на доход составляет 23% для тех, кто получает до 150 тысяч драмов в месяц и 28% - для той части зарплаты, которая находится между 150 тысячами и 2 миллионами драмов, а те, кто зарабатывает два миллиона и больше драмов в месяц, платит 36%, то с 1 января 2020 года все будут платить 23%. А в течение 3 лет налог составит 20%.

Налог на прибыль сейчас составляет 20%, однако ожидается, что в ближайшие несколько лет он снизится до 18%.

С начала 2020 года также войдет в силу новый порядок растаможки транспортных средств из стран, не являющихся членами ЕАЭС. С 2015 до 2020 года таможенная пошлина на машины в Армении осталась на уровне 10%, независимо от возраста и объема двигателя.

С 1 января 2020 года Армения начнет растаможивать машины по ставкам ЕАЭС. Так, с 1 января 2020 года таможенная пошлина на новые автомобили составит 15%. Для автомобилей возрастом от 5 до 7 лет, с рабочим объемом двигателя до 3000 кубических см, она будет составлять 20%, но не менее 0.44 евро на каждый 1 кубический см рабочего объема двигателя. Для автомобилей того же возраста с рабочим объемом двигателя более 3 кубических литров налог составит те же 20%, но не менее 0.8 евро за кубический сантиметр. Таможенная пошлина на автомобили старше 7 лет составит 1․4-1․6 евро за 1 куб см. Более подробную информацию можно найти на сайте Евразийской комиссии.

Порог беспошлинной интернет-торговли с 1 января 2020 года в Армении снизится до 200 евро. Такое снижение произойдет во всех странах ЕАЭС.Хоть порог будет снижен до 200 евро, но будет применяться к каждой отдельной посылке. Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро). Если общая сумма товаров, заказываемых в Армению в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 30 килограмм, покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара.

В 2020 году изменится и процент пошлины. Так, если стоимость заказываемой в Армению посылки превысит 200 евро или вес превысит 31 кг, покупатель обязан будет заплатить 15% стоимости товара вместо прежних 30%.