В Москве выставят на аукционе редкие письма Параджанова

PanARMENIAN.Net - На аукционе «Русские торги в Москве» 11 декабря будут выставлены редкие письма одного из выдающихся кинорежиссеров ХХ века Сергея Параджанова.

Как сообщается на портале аукционного дома «12-й стул», на торги будут выставлены письма Параджанова, написанные им в заключении, в 1974-1978 годах.

Это письма сестре и племяннику, а также рисунки и фотографии Параджанова. Режиссер отбывал срок в тяжелейших условиях лагеря строгого режима. Одно письмо – открытка с автопортретом за колючей проволокой; есть и автопортрет в тюремном ватнике, пишет Rusarminfo.

Параджанов рассказывает также о режиссере Андрее Тарковском, с которым они познакомились в 1966 году. В аукционном каталоге будет впервые опубликована история знакомства двух знаменитых режиссеров.

Стартовая цена каждого лота составляет 325 тысяч рублей.