Глава МИД РА и председатель ОБСЕ подчеркнули важность активизации диалога в карабахском конфликте
6 декабря 2019 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках 26-го Совета министров ОБСЕ в Братиславе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 6 декабря встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян поздравил своего словацкого коллегу с успешным председательством в ОБСЕ, отметив, что за прошедший год было развернуто эффективное сотрудничество по реализации приоритетов председательства Словакии и достижении целей организации.
Мнацаканян представил Лайчаку последние развития в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министр иностранных дел Армении и действующий председатель ОБСЕ подчеркнули важность принятия мер по формированию способствующей миру атмосферы, в этой связи положительно оценив реализацию программы обмена между представителями СМИ Армении, Азербайджана и Арцаха.
Зограб Мнацаканян и Мирослав Лайчак также затронули ряд вопросов армяно-словацкой повестки дня, наметив шаги, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем, чтобы в полной мере использовать потенциал расширения двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули важность активизации диалога на различных уровнях, в том числе посредством регулярных визитов и консультаций между министерствами иностранных дел.
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