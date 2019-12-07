В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения
7 декабря 2019 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 декабря в Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения.
31 год назад в 11:41 разрушительное землетрясение почти сравняло с землей Спитак, Гюмри (Ленинакан), Ванадзор (Кировакан). Сильные толчки ощущались даже в Ереване. Сила землетрясения в эпицентре, который находился в селе Налбанд, составляла 10 баллов по шкале Рихтера.
По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 000 жителей. Село Налбанд ушло под землю. На какое-то время Армения стала эпицентром глобального единения: туда прибыли врачи и спасатели не только из советских республик, но и из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США; более ста государств со всего света оказывали армянскому народу гуманитарную поддержку.
Спитакское землетрясение стало одним из разрушительных в ХХ веке.
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В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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