Самолет рейса Москва-Ереван экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону

PanARMENIAN.Net - Самолет A321 авиакомпании Nordwind, выполняя рейс NWS 377 Москва - Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Армении.

О каких-либо чрезвычайных ситуациях во время приземления в ведомстве ничего не сообщили.

Также пока нет данных о состоянии здоровья пассажира.