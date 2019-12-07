Самолет рейса Москва-Ереван экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону
7 декабря 2019 - 12:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет A321 авиакомпании Nordwind, выполняя рейс NWS 377 Москва - Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Армении.
О каких-либо чрезвычайных ситуациях во время приземления в ведомстве ничего не сообщили.
Также пока нет данных о состоянии здоровья пассажира.
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В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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