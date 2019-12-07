Во Франции осквернили хачкар памяти жертв Геноцида армян
7 декабря 2019 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Франции неизвестные осквернили хачкар, посвященный памяти жертв Геноцида армян в Османской империи.
Вандалы закрасили установленный в городе Бандоль памятник черной краской. На нем также написали слово TURK.
Посольство Армении во Франции строжайше осуждает осквернении армянского хачкара в городе Бандоль как проявление вандализма.
Хачкар был установлен в 2017 году.
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