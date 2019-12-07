Глава МИД РА обсудил с представителем Госдепа США армяно-американский диалог

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Коснувшись обширной повестки двустороннего сотрудничества, Мнацаканян и Рикер обменялись мнениями вокруг реализации договоренностей в рамках армяно-американского стратегического диалога и предпринимаемых далее шагах.

В контексте осуществляемых правительством Армении реформ министр высоко оценил последовательное содействие американской стороны ряду программ и инициатив.

Мнацаканян и Рикер обменялись мнениями вокруг состоявшейся 4 декабря встречи глав МИД Армении и Азербайджана и последовавшим за ней заявлением руководителей делегегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом контексте собеседники отметили важность формирования благоприятной для мира атмосферы: сохранение и укрепление режима прекращения огня, а также реализации договоренностей вокруг подготовки народов к миру.