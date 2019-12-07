ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 130 раз
7 декабря 2019 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 1 по 7 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 130 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают следить за соблюдением режима перемирия и предпринимают необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
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