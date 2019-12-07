Названы самые высокооплачиваемые музыканты 2019-го

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.

Второй раз за пять лет первое место в ежегодном рейтинге занимает Тейлор Свифт с показателем в $185 млн. Такому заработку она обязана новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного тура, пишет Gazeta.ru.

Вторую строчку в списке занял Канье Уэст с заработком в $150 млн. На третьей строчке оказался британский музыкант Эд Ширан с $110 млн. Также в рейтинге идут The Eagles — $100 млн, Элтон Джон — $84 млн и Jay-Z с Beyonce, у них по $81 млн.

Уточняется, что в сумме десять участников рейтинга за год смогли заработать более $1 млрд до вычета налогов. В прошлом году эта цифра составила $886 млн.