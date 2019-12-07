В Москве почтили память жертв Спитакского землетрясения

В Москве почтили память жертв Спитакского землетрясения
7 декабря 2019 - 15:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Посол Армении в России Вардан Тоганян возложил цветы к мемориалу на территории армянского храмового комплекса ААЦ в Москве в память о жертвах разрушительного землетрясения в Армении в 1988 году. Об этом сообщается на странице посольства Армении в РФ в Facebook.

В возложении приняли участие также дипломаты посольства и представители РА в разных структурах РФ.

7 декабря в Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения. 31 год назад в 11:41 разрушительное землетрясение почти сравняло с землей Спитак, Гюмри (Ленинакан), Ванадзор (Кировакан). Сильные толчки ощущались даже в Ереване. Сила землетрясения в эпицентре, который находился в селе Налбанд, составляла 10 баллов по шкале Рихтера.

По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 000 жителей.

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Запись посольства Армении в РФ
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В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения Сила землетрясения в эпицентре, который находился в селе Налбанд, составляла 10 баллов по шкале Рихтера.