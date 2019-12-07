Водопад Виктория в Африке обмелел (фото)

PanARMENIAN.Net - Находящийся в Африке известный водопад Виктория обмелел из-за продолжительной засухи. Уровень воды в реке Замбези, на которой находится водопад высотой 108 м, упал.

Власти Замбии отмечают, что сток воды оказался самым низким за последние 25 лет. В этой стране и в Зимбабве из-за засухи и снижения уровня воды в реке начались проблемы с электроэнергией, пишет РБК.

Так водопад выглядел 17 января 2019 года:

А так он выглядит сейчас: