В армянском селе Тлик единственный кандидат в главы общины проиграл на выборах

В армянском селе Тлик единственный кандидат в главы общины проиграл на выборах
9 декабря 2019 - 10:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Действующий в общине Тлик Арагацотнской области Армении староста села и единственный кандидат в главы общины Славик Салоян проиграл 9 голосами «за» и 13 – «против»․ Другой кандидат представил самоотвод.

В прошлый раз Салоян занял пост главы общины, набрав 14 голосов․

8 декабря в 16 общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления. В 12 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областей выборы были очередными, а в 4 – внеочередными.

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