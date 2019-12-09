В армянском селе Тлик единственный кандидат в главы общины проиграл на выборах
9 декабря 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Действующий в общине Тлик Арагацотнской области Армении староста села и единственный кандидат в главы общины Славик Салоян проиграл 9 голосами «за» и 13 – «против»․ Другой кандидат представил самоотвод.
В прошлый раз Салоян занял пост главы общины, набрав 14 голосов․
8 декабря в 16 общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления. В 12 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областей выборы были очередными, а в 4 – внеочередными.
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