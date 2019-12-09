В Стамбуле задержали участниц акции против насилия над женщинами

PanARMENIAN.Net - В Стамбуле 8 декабря турецкая полиция разогнала демонстрацию активисток, выступающих против насилия в отношении женщин.

Были задержаны несколько человек. Видеоролики, на которых видно, как правоохранители в касках и с щитами вытесняют и задерживают женщин, опубликованы в Twitter турецких правозащитных организаций Kampüs Cadıları и Kadın Meclisleri, пишет Deutsche Welle.

Полиция также применила слезоточивый газ, а в числе задержанных оказалась глава турецкой организации «Мы остановим убийства женщин» Фидан Атаселим.

Большое число активисток собралось в Стамбуле, чтобы вместе исполнить танец против сексуального насилия, который впервые представила группа феминисток Las Tesis из Чили на Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября. С тех пор этот танец стал символом движения в защиту женских прав во всем мире. Его исполняли активистки в Берлине, Мадриде, Гамбурге, Амстердаме, Париже, Лондоне и Мехико.