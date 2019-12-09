В WhatsApp появилась возможность устанавливать напоминания
9 декабря 2019 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В мессенджере WhatsApp появилась возможность устанавливать напоминания. Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Пользователи могут протестировать услугу в течение недели бесплатно, после она будет доступна по подписке на всех устройствах с установленным мессенджером, говорится на сайте приложения, пишут «Ведомости».
Напоминания устанавливаются с помощью бота Any.do. Пользователь должен отправить боту сообщение с указанием времени, в которое необходимо напомнить о событии или действии, говорится на сайте приложения. Услуга платная.
В конце ноября СМИ узнали о тестировании мессенджером функции, позволяющей автоматически удалять отправленные сообщения. Тестирование проходит в версиях приложения для Android. Однако, когда услуга будет доступна для всех пользователей, пока неизвестно.
WhatsApp принадлежит Facebook. Социальная сеть приобрела мессенджер в начале 2014 года за $22 млрд.
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