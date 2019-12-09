Вице-премьер РА: Цена на газ в Армении не изменится до апреля 2020-го, ведутся переговоры с РФ

PanARMENIAN.Net - До 1 апреля 2020 года цена на газ в Армении не изменится. Об этом заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

По его словам, сейчас с РФ ведутся переговоры о стоимости российского газа для РА. Григорян также отметил, что пока не может сказать, что изменится после 1 апреля, пишет Factor.am.

«Переговоры еще не окончены, и мы не подвели итоги соглашения. Я могу повторить только то, что цены на газ не изменятся до 1 апреля, не могу сейчас сказать больше», - сказал вице-премьер.

С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении на границе составляет 165 долларов за тысячу кубометров вместо прежних 150. Тарифы внутри страны не изменились - около 290 долларов за тысячу кубометров.