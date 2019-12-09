Вице-премьер РА: Цена на газ в Армении не изменится до апреля 2020-го, ведутся переговоры с РФ
9 декабря 2019 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - До 1 апреля 2020 года цена на газ в Армении не изменится. Об этом заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.
По его словам, сейчас с РФ ведутся переговоры о стоимости российского газа для РА. Григорян также отметил, что пока не может сказать, что изменится после 1 апреля, пишет Factor.am.
«Переговоры еще не окончены, и мы не подвели итоги соглашения. Я могу повторить только то, что цены на газ не изменятся до 1 апреля, не могу сейчас сказать больше», - сказал вице-премьер.
С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении на границе составляет 165 долларов за тысячу кубометров вместо прежних 150. Тарифы внутри страны не изменились - около 290 долларов за тысячу кубометров.
Самое значимое
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
Кремация обойдется дешевле традиционных похорон
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Путин и Зеленский впервые встретятся в Париже На вопрос, почему встреча Путина и Зеленского запланирована после четырехсторонней встречи, Ушаков пояснил, что формат саммита задали его организаторы
Авиакомпания «Азимут» открыла прямые рейсы Ереван - Сочи Рейсы в столицу Армении будут выполняться с 26 декабря по 28 марта 2020 года согласно следующему расписанию 3 раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
WADA отстранил РФ от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение
В Японии медведь устроился на зимнюю спячку в поликлинике Спящего на боку медведя обнаружил на складе сотрудник транспортной компании, который доставил туда грузы.