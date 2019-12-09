Линда даст концерт в Ереване
9 декабря 2019 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская певица Линда выступит с концертом в Ереване. Концерт состоится 28 декабря в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.
Помимо популярной в 90-х певицы, в этот день выступят местные диджеи Yuzza и Karo Pillz.
Выступление Линды продлится 1 час.
Билеты уже в продаже, стоимость - 6000 драмов.
Линда (Светлана Гейман)- российская певица, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, поэтесса, художница. Чаще всего Линду относят к жанру трип-рок. За свою карьеру певица продала более 3 миллионов экземпляров альбомов в России, в том числе «Песни тибетских лам» - 250 тысяч, «Ворона» - 1,5 миллиона, «Ворона. Remake & Remix» - 500 тысяч, «Линда» - 100 тысяч, «АтакА» - 500 тысяч, «АлеАда» - 125 тысяч. Одна из самых известных песен Линды - «Ворона».
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
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