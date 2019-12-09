Линда даст концерт в Ереване

PanARMENIAN.Net - Российская певица Линда выступит с концертом в Ереване. Концерт состоится 28 декабря в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Помимо популярной в 90-х певицы, в этот день выступят местные диджеи Yuzza и Karo Pillz.

Выступление Линды продлится 1 час.

Билеты уже в продаже, стоимость - 6000 драмов.

Линда (Светлана Гейман)- российская певица, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, поэтесса, художница. Чаще всего Линду относят к жанру трип-рок. За свою карьеру певица продала более 3 миллионов экземпляров альбомов в России, в том числе «Песни тибетских лам» - 250 тысяч, «Ворона» - 1,5 миллиона, «Ворона. Remake & Remix» - 500 тысяч, «Линда» - 100 тысяч, «АтакА» - 500 тысяч, «АлеАда» - 125 тысяч. Одна из самых известных песен Линды - «Ворона».