Линда даст концерт в Ереване

Линда даст концерт в Ереване
9 декабря 2019 - 13:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская певица Линда выступит с концертом в Ереване. Концерт состоится 28 декабря в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Помимо популярной в 90-х певицы, в этот день выступят местные диджеи Yuzza и Karo Pillz.

Выступление Линды продлится 1 час.

Билеты уже в продаже, стоимость - 6000 драмов.

Линда (Светлана Гейман)- российская певица, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, поэтесса, художница. Чаще всего Линду относят к жанру трип-рок. За свою карьеру певица продала более 3 миллионов экземпляров альбомов в России, в том числе «Песни тибетских лам» - 250 тысяч, «Ворона» - 1,5 миллиона, «Ворона. Remake & Remix» - 500 тысяч, «Линда» - 100 тысяч, «АтакА» - 500 тысяч, «АлеАда» - 125 тысяч. Одна из самых известных песен Линды - «Ворона».

 Самое значимое
SOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в АрменииSOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в Армении
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Горан Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночьГоран Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночь
Концерт состоится на Площади Республики.
Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Jamiroquai выступит с концертом в ЕреванеJamiroquai выступит с концертом в Ереване
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
Partner news
 Статьи
Армении прошлого нужно будущее

Интерактивный музей СССР ищет крышу после пожара

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
This is America Чайлдиша Гамбино признана песней года на «Грэмми»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Путин и Зеленский впервые встретятся в Париже На вопрос, почему встреча Путина и Зеленского запланирована после четырехсторонней встречи, Ушаков пояснил, что формат саммита задали его организаторы
Авиакомпания «Азимут» открыла прямые рейсы Ереван - Сочи Рейсы в столицу Армении будут выполняться с 26 декабря по 28 марта 2020 года согласно следующему расписанию 3 раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
WADA отстранил РФ от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение
В Японии медведь устроился на зимнюю спячку в поликлинике Спящего на боку медведя обнаружил на складе сотрудник транспортной компании, который доставил туда грузы.