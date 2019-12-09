В Японии медведь устроился на зимнюю спячку в поликлинике
9 декабря 2019 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В японском городе Минами-Уонума в префектуре Ниигата медведь устроился на зимнюю спячку в складе поликлиники.
Спящего на боку медведя обнаружил на складе сотрудник транспортной компании, который доставил туда грузы. Он вызвал полицию, которая попыталась разбудить медведя, направляя свет от фонарика в его глаза. Животное реагировало на свет, но все равно не просыпалось, пишет Snob со ссылкой на телеканал NHK.
Поликлинику немедленно закрыли. Пациентов реабилитационного отделения отпустили домой. Местные власти пока не знают, как поступить со спящим медведем. Полиция консультируется с обществом охотников для выбора лучшего варианта.
В Японии распространены азиатские черные медведи. Длина туловища может не превышать полутора метров, а их вес — до 120 килограммов. По оценкам экспертов, в Японии живут до 20 тысяч таких медведей, которые питаются преимущественно растительной пищей.
Как рассказал профессор Университета Ниигаты Хидэо Ногути, в этом году в горах у животных было мало корма. Этим можно объяснить, почему один из них стал жить возле города и пришел в здание поликлиники на зимовку.
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